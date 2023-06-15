Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:57, 15 июня 2023Россия

Россиянам напомнили способы защиты от телефонных мошенников

Аналитик Щельцин посоветовал подвергать сомнению все звонки от банковских сотрудников

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Лучше подвергать сомнению все звонки от банковских сотрудников, чтобы не попасть в сети мошенников, сообщил генеральный директор АНО «Цифровые платформы», специалист в области кибербезопасности Арсений Щельцин. Своими советами он поделился с россиянами в разговоре с «Лентой.ру».

Эксперт отметил, что все схемы мошенников базируются на нескольких факторах: скорость, введение в заблуждение и мотивация к действию.

Самое лучшее — это подвергать сомнению все и особенно быть настороженным относительно нестандартных форм коммуникаций. Например, если представитель какой-то службы или банка звонит или пишет через мессенджер

Арсений Щельцинспециалист в области кибербезопасности

«Далее должен насторожить непонятный запрос, то есть то, чего человек не ждал и не искал. Это тоже необходимо перепроверить. Также всегда в таких схемах присутствует элемент скорости, почему-то важно именно сейчас принять решение и сделать следующий шаг. Это тоже кратно повышает вероятность того, что это может быть мошенничество», — посоветовал Щельцин.

Эксперт отметил, что, как правило, человек никогда не дает никакой дополнительной информации о себе или дает какие-то ссылки, которые нельзя перепроверить.

«Обязательно человек будет уточнять какую-то информацию у жертвы. Потому что, несмотря на то, что есть разные слитые базы данных, какой-то информации может быть недостаточно. На основании этого мошенник будет уточнять эту информацию», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов предупредил, что в последнее время мошенники начали чаще отправлять россиянам через соцсети поддельные документы, включая «удостоверения» банковских сотрудников.

Что думаешь? Оцени!
    Алена Шевченко
    Обсудить
    Последние новости
    «Никаких успехов». Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил о полном провале контрнаступления ВСУ
    Иран заявил об ожидании от России ответа по полной отмене виз
    Погибший на Украине финский наемник оставил загадочное послание незадолго до смерти. Как он оценил подготовку ВСУ?
    Стало известно о желании почти 20 стран вступить в БРИКС
    Число отравившихся шаурмой россиян снова возросло
    Во Франции заявили об опасном последствии подрыва Каховской ГЭС для Европы
    Стало известно о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
    Экономист допустил создание единой валюты в странах Ближнего Востока
    Стюардесса назвала способ обезопасить себя в отеле с помощью мочалки
    ЕС выделит 15 миллионов евро на «развитие инфраструктуры» Украины и Молдавии
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.