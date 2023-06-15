Россиянам напомнили способы защиты от телефонных мошенников

Аналитик Щельцин посоветовал подвергать сомнению все звонки от банковских сотрудников

Лучше подвергать сомнению все звонки от банковских сотрудников, чтобы не попасть в сети мошенников, сообщил генеральный директор АНО «Цифровые платформы», специалист в области кибербезопасности Арсений Щельцин. Своими советами он поделился с россиянами в разговоре с «Лентой.ру».

Эксперт отметил, что все схемы мошенников базируются на нескольких факторах: скорость, введение в заблуждение и мотивация к действию.

Самое лучшее — это подвергать сомнению все и особенно быть настороженным относительно нестандартных форм коммуникаций. Например, если представитель какой-то службы или банка звонит или пишет через мессенджер Арсений Щельцин специалист в области кибербезопасности

«Далее должен насторожить непонятный запрос, то есть то, чего человек не ждал и не искал. Это тоже необходимо перепроверить. Также всегда в таких схемах присутствует элемент скорости, почему-то важно именно сейчас принять решение и сделать следующий шаг. Это тоже кратно повышает вероятность того, что это может быть мошенничество», — посоветовал Щельцин.

Эксперт отметил, что, как правило, человек никогда не дает никакой дополнительной информации о себе или дает какие-то ссылки, которые нельзя перепроверить.

«Обязательно человек будет уточнять какую-то информацию у жертвы. Потому что, несмотря на то, что есть разные слитые базы данных, какой-то информации может быть недостаточно. На основании этого мошенник будет уточнять эту информацию», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов предупредил, что в последнее время мошенники начали чаще отправлять россиянам через соцсети поддельные документы, включая «удостоверения» банковских сотрудников.