«Лента.ру» и «Газета.Ru» объявили о партнерстве с «Играми Будущего»

Rambler&Co заключил соглашение о совместном развитии «Игр Будущего» на ПМЭФ

В рамках XXVI Петербургского международного экономического форума «Лента.ру» и «Газета.Ru» (входят в медиахолдинг Rambler&Co) и автономная некоммерческая организация «Агентство развития компьютерного и иных видов спорта» подписали соглашение об информационном партнерстве.

Стороны договорились о совместном развитии мультиспортивного международного турнира «Игры Будущего», который пройдет в Казани в 2024 году, и иных проектов фиджитал-движения. На подписании присутствовали генеральный директор «Ленты.ру» и «Газеты.Ru», исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер и руководитель турнира «Игры Будущего» Игорь Столяров.

«Медиа сегодня — одна из самых динамично меняющихся индустрий. Мы знаем, как важно не только интегрироваться в имеющиеся индустриальные тренды и создавать собственные, но и поддерживать новые, потенциально значимые направления в других сферах. «Игры Будущего» уже стали таким трендом, который меняет спортивный ландшафт страны. Сочетание кибердисциплин и физического спорта соединяет и поколения, и разные форматы состязаний и спортсменов. Уверен, за подобной синергией виртуальной реальности и настоящего мира — будущее. И мы рады стать участниками этого процесса», — отметил Андрей Цыпер.

Игорь Столяров назвал цели соглашения.

«​​Я рад, что в развитии фиджитал-движения нам будут помогать коллеги из известных и технологичных медиабрендов. Наша цель — максимально широкий охват аудитории для объединения спортсменов и болельщиков. Сегодня запрос у молодой аудитории меняется в сторону быстрой, интересной и доступной подачи информации. Уверен, что вместе с профессионалами в области медиа мы сможем рассказать о фиджитал-спорте, новых дисциплинах и развитии современного человека с высокими цифровыми навыками и натренированными физическими качествами», — сказал он.

