Новочеркасская ГРЭС возобновила работу после пожара
Новочеркасская ГРЭС в Ростовской области возобновила работу после пожараСюжетПожар в Ростовской области
Новочеркасская государственная районная электростанция (ГРЭС) в Ростовской области возобновила работу после пожара. Об этом в четверг, 15 июня, со ссылкой на пресс-службу станции сообщает «Интерфакс».
Энергоблок №3 включен в сеть, подготавливается запуск других энергоблоков.
О ЧП на электростанции стало известно 14 июня. По данным МЧС, информация о возгорании поступила в 13:41 — загорелась кровля на одном из энергоблоков. Пострадали три человека. Их состояние оценили как средней степени тяжести.
Причиной случившегося назвали выброс газовоздушной смеси с последующим горением во время плановых работ.