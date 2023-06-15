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08:56, 15 июня 2023Россия

Новочеркасская ГРЭС возобновила работу после пожара

Новочеркасская ГРЭС в Ростовской области возобновила работу после пожара
СюжетПожар в Ростовской области

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Новочеркасская государственная районная электростанция (ГРЭС) в Ростовской области возобновила работу после пожара. Об этом в четверг, 15 июня, со ссылкой на пресс-службу станции сообщает «Интерфакс».

Энергоблок №3 включен в сеть, подготавливается запуск других энергоблоков.

О ЧП на электростанции стало известно 14 июня. По данным МЧС, информация о возгорании поступила в 13:41 — загорелась кровля на одном из энергоблоков. Пострадали три человека. Их состояние оценили как средней степени тяжести.

Причиной случившегося назвали выброс газовоздушной смеси с последующим горением во время плановых работ.

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    Евгения Куликова
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