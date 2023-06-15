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21:09, 15 июня 2023Экономика

Сбер запустит первый в России автоматизированный сервис оценки инвестпортфеля

Сбер предложит первый в России автоматизированный сервис оценки инвестиционного портфеля
ЦиклПМЭФ-2023

Фото: Unsplash

В «СберБанк Онлайн» в июле появится автоматизированный сервис оценки инвестпортфеля SberInvestScore. В нем любой сможет оценить, насколько сбалансирован и диверсифицирован его инвестиционный портфель и соответствует ли он его целям и инвестпрофилю. Об этом рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский на сессии «Формирование финансовой культуры как фактор роста» Петербургского международного экономического форума.

«SberInvestScore позволит любому человеку независимо от уровня знаний оценить сбалансированность и эффективность своего инвестиционного портфеля и улучшить его на основе индивидуальных рекомендаций. И, главное, все это не займет много времени. Сервис не имеет аналогов в России, в мире аналогичные сервисы есть лишь у некоторых крупнейших финансовых компаний. Так что клиенты Сбера получат эксклюзивную возможность повысить качество управления своими деньгами», — рассказал Руслан Вестеровский.

SberInvestScore будет анализировать все инвестиционные инструменты клиента: готовые инвестиционные решения (открытые ПИФы, стратегии доверительного управления), инструменты на брокерском счете клиента в Сбере. В будущем планируется включить в расчет средства клиента на депозитах и расчетных счетах.

Методика расчета основывается на четырех показателях:

• соответствие инвестпрофилю (насколько инвестиционный профиль клиента соответствует риск-рейтингу его портфеля);
• диверсификация (насколько разнообразны компоненты портфеля);
• защита капитала (какова доля консервативных финансовых инструментов с возвратом инвестиций в конце срока их действия);
• регулярные выплаты (какова доля продуктов с выплатой дохода, например облигаций или фондов с регулярными выплатами).

В итоге портфелю присваивается оценка по 100-балльной шкале (если инвестпрофиль не присвоен, то сначала нужно пройти профилирование). В зависимости от результата SberInvestScore выдает персональную рекомендацию на основе готовых инвестиционных решений. Таким образом, клиент получает возможность создать сбалансированный портфель с минимальными затратами, ведь порог входа в готовые решения — всего 100 рублей.

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    Григорий Шугаев
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