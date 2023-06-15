Ранее судимого украинца задержали за нападение на офис микрозаймов в Подмосковье

В Петербурге задержали гражданина Украины за нападение на офис микрозаймов в Подмосковье

В Петербурге сотрудники уголовного розыска из Раменского задержали ранее судимого гражданина Украины, подозреваемого в нападении на офис микрозаймов в Подмосковье. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, мужчина в черном плаще, очках и медицинской маске ворвался в помещение микрофинансовой организации с ножом в руках. Он напал на одну из сотрудниц, затащил ее в подсобку, в которой сидела ее коллега, и потребовал отдать ему все деньги. Испугавшись за свою жизнь, работницы отдали фигуранту более 100 тысяч рублей, после чего он скрылся.

Спустя время стражи порядка вышли на след фигуранта и задержали его на Невском проспекте. Он признался, что потратил всю сумму на личные нужды.

«Имеются основания полагать, что он может быть причастен к совершению аналогичных противоправных деяний», — добавила Ирина Волк.

По решению суда украинца поместили в СИЗО.