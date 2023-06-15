Среда обитания
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10:52, 15 июня 2023Среда обитания

Дачникам посоветовали бороться с муравьями с помощью муки

«БелНовости»: бороться с муравьями на дачном участке можно с помощью муки
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Ling Kuok Loung / Shutterstock / Fotodom

В качестве метода борьбы с муравьями на дачах владельцам участков посоветовали использовать муку. Об этом стало известно из материала издания «БелНовости».

Эксперты объяснили, что в организме муравьев находится трофаллаксис, которые не позволяет муке перевариваться. Так, дачникам посоветовали посыпать проблемные участки, где обитают муравьи, тонким слоем пшеничной или кукурузной муки. Процедуру необходимо проводить в течение нескольких дней, пока не будет результата.

Ранее дачникам рассказали о способах избавиться от колорадского жука, который вредит растениям на даче. В том числе насекомое собирают руками. Также можно использовать химические средства.

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    Нина Ташевская
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