Крупнейший онкологический форум открылся в Москве

Вице-мэр Ракова открыла крупнейший онкологический форум в Москве

В столице начал работу крупнейший Московский онкологический форум 2023. Как отметила открывшая его заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сейчас в столице завершается стопроцентное обновление инфраструктуры для лечения онкологических заболеваний и продолжается развитие этого направления исходя из «ценностно-ориентированного подхода».

Онкология — одно из приоритетных направлений медицины для Москвы. За очень короткий срок была проведена глобальная трансформация. Наверное, нет ни одного примера ни в мире, ни в стране, где инфраструктурные изменения службы за несколько лет бесспорно составляют 100 процентов. Только вчера мы открыли новый центр имени А.С. Логинова. Мы отработали единые подходы к лекарственному обеспечению, кардинально изменили все процессы, сформировали клиентские пути и новые современные подходы к учету опухолей. Мы и дальше будем двигаться в русле самых современных мировых тенденций и трендов Анастасия Ракова вице-мэр Москвы по вопросам социального развития

Ракова отметила, что среди этих трендов — использование искусственного интеллекта, системы поддержки врачебных решений и переход на ценностно-ориентированный подход, который помогает качественно менять медицину.

Вице-мэр рассказала, что сегодняшние пациенты хотят иметь больше информации о своем диагнозе и прогнозе, участвовать в процессе принятия решения о лечении, для чего необходимо дальше развивать профессиональные знания и навыки, поэтому в столице в ближайшее время запустят новую программу непрерывного обучения врачей, которая будет связывать «теорию и практику, стандарт и результат».

С 2019 года в Москве начали переход на новый онкологический стандарт и создали единую онкослужбу на базе пяти якорных стационаров. Были выработаны принципиально новые подходы к диагностике и лечению, отметила Ракова. Также в столице начали внедрять телекоммуникационные технологии в повседневные задачи и сформировали бесшовную систему цифровой онкологии.

Спикерами и участниками пленарного заседания форума также стали главный уролог Москвы Дмитрий Пушкарь, заместитель директора по онкологической помощи МКНЦ имени А.С. Логинова Людмила Жукова и Игорь Хатьков, директор МКНЦ имени Логинова, главный онколог Москвы, председатель Московского онкологического общества.

Посетители форума узнают, какие инновационные технологии применяются в столичных онкоцентрах и каковы современные тренды в лечении онкозаболеваний. Впервые в заключительный день работы площадки смогут посетить все желающие москвичи. Также действует портал форума по адресу https://moscowcancerforum.ru.

