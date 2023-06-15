Часть швейцарских депутатов проигнорировала выступление Зеленского

Tages-Anzeiger: некоторые депутаты швейцарской SVP предпочли обед выступлению Зеленского

Депутаты от Швейцарской народной партии (SVP) проигнорировали видеообращение президента Украины Владимира Зеленского к парламенту Швейцарии. Об этом пишет Tages-Anzeiger.

Издание объясняет, что выступление украинского лидера транслировалось во время обеденного перерыва. «Это позволяет тем, кто не хочет слушать украинского президента, уделять больше внимания еде и отдыху. SVP хочет этим воспользоваться», — объяснил глава фракции SVP Томас Эши.

Однако другие парламентарии остались слушать Зеленского и похвалили его выступление. Депутат от Социал-демократической партии Швейцарии Маттеа Мейер призналась, что ее тронуло видеообращение украинского президента, с ней оказался солидарен председатель «Зеленых» Бальтазар Глеттли.

Ранее Федеральное собрание Швейцарии большинством голосов решило продать Германии 25 танков Leopard 2 для дальнейшей отправки на Украину. Отмечается, что 25 из 96 списанных боевых машин еще должны пройти необходимую модернизацию перед их передачей Вооруженным силам Украины (ВСУ). Соответствующее решение парламента было одобрено правительством Швейцарии.