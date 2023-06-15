Москва запустит проект по развитию роботической хирургии в онкологии

Вице-мэр Ракова: Москва запускает проект по развитию роботической хирургии в онкологии

В Москве для расширения возможностей применения роботической хирургии в онкологии запустят проект по оснащению всех онкологических стационаров робот-ассистированными системами «Da Vinci». Как рассказала вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в столице растет объем малоинвазивных высокотехнологичных операций, выполняемых при онкологических заболеваниях с помощью робот-ассистированных систем. В 2022 году в столичных стационарах было проведено свыше тысячи подобных хирургических вмешательств — на 14 процентов больше, чем годом ранее.

Робот-ассистированная хирургия — это одно из самых перспективных и инновационных направлений современной медицины. То, что для московской медицины подобные операции становятся привычной практикой, — особый повод для гордости. В 2022 году в Москве было проведено свыше тысячи таких хирургических вмешательств, что превышает показатель предыдущего года на 14 процентов. Чтобы повысить доступность робот-ассистированных операций при лечении онкологических заболеваний, Москва запускает проект по оснащению всех онкологических стационаров столицы робот-ассистированными системами «Da Vinci». С их помощью хирурги могут выполнять даже самые сложные вмешательства с минимальной травматичностью Анастасия Ракова вице-мэр Москвы по вопросам социального развития

Ракова отметила, что благодаря малоинвазивной методике послеоперационное восстановление проходит значительно быстрее, а применение робот-ассистированных систем позволяет улучшить результаты лечения и повысить качество жизни пациентов

Вице-мэр добавила, что значительнее всего преимущества робот-ассистированных систем проявляются при лечении онкоурологических заболеваний. В общей сложности в 2022 году по профилю «урология» было проведено почти 600 операций пациентам со злокачественными новообразованиями с использованием робота «Da Vinci». По сравнению с 2021 годом, доля подобных хирургических вмешательств в московских стационарах выросла на 11 процентов.

В Москве реализуется масштабная программа по оснащению медорганизаций современным оборудованием. За последние годы в столичные больницы и поликлиники были поставлены десятки тысяч единиц медицинской техники, использующейся в том числе для диагностики и лечения онкологических заболеваний. Это компьютерные и магнитно-резонансные томографы, маммографы, УЗИ и эндоскопическое оборудование, робот-ассистированные хирургические системы и другие.

Оснащение стационаров оборудованием последнего поколения и внедрение инновационных методов лечения дает возможность наращивать объемы высокотехнологичной хирургической помощи, в том числе при онкологических заболеваниях. Так, в 2022 году количество высокотехнологичных операций по профилю «онкология», выполненных в рамках программы ОМС в московских больницах, превысило 14,5 тысяч. Это на 20 процентов больше, чем в 2021 году.

С 15 по 17 июня в Гостином дворе проходит Московский онкологический форум, на котором можно узнать, какие технологии применяются в столичных онкоцентрах, насколько они доступны для пациентов, и каковы современные тренды в лечении онкозаболеваний. Впервые в заключительный день работы форум смогут посетить все желающие москвичи.

