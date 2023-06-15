Минфин России пообещал компенсировать бизнесу потери от санкций Запада

Замминистра Сазанов: Минфин готов снизить потери российского бизнеса от санкций Запада

В Минфине пообещали компенсировать потери российского бизнеса от санкций со стороны западных стран. Об этом Forbes заявил заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

В ведомстве рассматривают возможность сохранить льготные ставки налогов на выплаты за рубеж процентов по кредитам в иностранных банках и по еврооблигациям. Таким образом власти снизят потери бизнеса, если недружественные страны заморозят соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН).

По словам Сазанова, подобные льготы — единственный вариант помощи российскому бизнесу в адаптации к новым ограничениям. При этом подобная мера не вызовет существенного увеличения расходов бюджета, добавил он. Ранее бизнес просил Минфин не допустить роста фискального бремени.

Благодаря СИДН бизнес может снизить налог на дивиденды с 15 до 5-10 процентов и не платить проценты по займам и роялти, которые в противном случае составили бы 20 процентов. Если западные страны заморозят соглашения, фискальная нагрузка вырастет и на российский бизнес, и на зарубежные компании, которые еще не ушли из страны.

В марте 2022 года Россия прекратила переговоры со Швейцарией насчет изменения СИДН. По словам знакомого с ситуацией источника, достичь соглашения между финансовыми министерствами двух стран не удалось на фоне санкций. Перспективы возобновления переговоров назвали туманными.

Вместо Швейцарии Минфин России предложил изменить налоговые соглашения с Турцией, Малайзией и ОАЭ. По словам Сазанова, таким образом власти намерены понизить стоимость привлечения прямых инвестиций из указанных стран от реальных инвесторов-резидентов этих юрисдикций.