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19:25, 15 июня 2023Экономика

Минфин России пообещал компенсировать бизнесу потери от санкций Запада

Замминистра Сазанов: Минфин готов снизить потери российского бизнеса от санкций Запада

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

В Минфине пообещали компенсировать потери российского бизнеса от санкций со стороны западных стран. Об этом Forbes заявил заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

В ведомстве рассматривают возможность сохранить льготные ставки налогов на выплаты за рубеж процентов по кредитам в иностранных банках и по еврооблигациям. Таким образом власти снизят потери бизнеса, если недружественные страны заморозят соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН).

По словам Сазанова, подобные льготы — единственный вариант помощи российскому бизнесу в адаптации к новым ограничениям. При этом подобная мера не вызовет существенного увеличения расходов бюджета, добавил он. Ранее бизнес просил Минфин не допустить роста фискального бремени.

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Благодаря СИДН бизнес может снизить налог на дивиденды с 15 до 5-10 процентов и не платить проценты по займам и роялти, которые в противном случае составили бы 20 процентов. Если западные страны заморозят соглашения, фискальная нагрузка вырастет и на российский бизнес, и на зарубежные компании, которые еще не ушли из страны.

В марте 2022 года Россия прекратила переговоры со Швейцарией насчет изменения СИДН. По словам знакомого с ситуацией источника, достичь соглашения между финансовыми министерствами двух стран не удалось на фоне санкций. Перспективы возобновления переговоров назвали туманными.

Вместо Швейцарии Минфин России предложил изменить налоговые соглашения с Турцией, Малайзией и ОАЭ. По словам Сазанова, таким образом власти намерены понизить стоимость привлечения прямых инвестиций из указанных стран от реальных инвесторов-резидентов этих юрисдикций.

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    Вячеслав Агапов
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