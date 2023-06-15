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00:45, 15 июня 2023Россия

СК возбудил дело после смерти школьниц в пруду в Санкт-Петербурге

СК возбудил дело после обнаружения тел школьниц в Никольском пруду в Санкт-Петербурге
СюжетПожар в Сочи

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу в своем Telegram-канале раскрыла подробности смерти двух школьниц, которые утонули в Никольском пруду в Петродворцовом районе города.

В СК подтвердили факт обнаружения тел девочек 12 и 14 лет в пруду, отметив, что в связи с этим возбуждено уголовное дело из-за причинения смерти по неосторожности. Отмечается, что в настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, а также допрашивают родственников и очевидцев.

Ранее стало известно, что тела девочек извлекли из воды вечером 14 июня, после чего накрыли полиэтиленом для транспортировки на экспертизу. Сообщалось, что обе школьницы являются гражданками Таджикистана.

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    Марина Совина
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