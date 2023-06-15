Начат поиск поджигателя релейного шкафа на железной дороге в Самарской области

SHOT: в Самарской области неизвестный пытался поджечь релейный шкаф на железной дороге

В Самарской области неизвестный пытался поджечь релейный шкаф на железной дороге, полиция начала розыск. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Попытка диверсии была совершена на перегоне Канал — Пискалы в Ставропольском районе. Старший электромеханик увидел возгорание и вызвал пожарных и полицию. Огонь оперативно был потушен — у релейного шкафа повреждена немного дверь. Инцидент не повлиял на движение поездов.

Прибывшие силовики нашли на месте происшествия две бутылки с жидкостью для розжига, литровую канистру моторного масла и бутылку из-под пива.

Ведется поиск злоумышленников.