Фестиваль авторской музыки «САМ.ФЕСТ» в Самаре посетили 46 тысяч зрителей

В честь Дня России 12 июня в Самаре во второй раз состоялся фестиваль авторской музыки «САМ.ФЕСТ». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Гранд-финал мероприятия на площади Куйбышева посетили 46 тысяч зрителей более чем из 60 регионов России, а онлайн трансляция (на данный момент) собрала более трех с половиной миллионов просмотров. Хедлайнерами события стали такие артисты, как: Гарик Сукачев, Ramil’, Люся Чеботина, Дмитрий Маликов, основатель «Агаты Кристи» Вадим Самойлов, группа «Зверобой», а также победитель «САМ.ФЕСТ 2022», коллектив «Двадцать».

Фестивалю предшествовал творческий конкурс, в рамках которого организаторы получили более тысячи заявок от музыкантов со всей России, из которых членами жюри были выбраны финалисты. В финал прошли участники от 15 до 68 лет.

11 июня в Струковском саду состоялся отборочный тур на котором все финалисты выступили перед самарской публикой и членами жюри. В результате были выбраны три конкурсанта, которые получили право выступить на главной сцене фестиваля, ими стали: Ольга Максимова, TattooIN и Lesa FS. В завершении отборочного тура состоялось выступление группы «Инкогнито», которая в качестве конкурсанта участвовала в «САМ.ФЕСТЕ» год назад.

По результатам выступлений конкурсантов в рамках гранд-финала жюри приняло решение о распределении мест. Бронзовым призером стала группа TattooIN из Москвы, второе место заняла Ольга Максимова из Санкт-Петербурга, а победителем фестиваля «САМ.ФЕСТ 2023» была признана 17-летняя Lesa FS из Тюмени. Помимо этого, было принято решение учредить специальный приз от жюри фестиваля, который выиграла группа «Полифония» из Донецка.

Все призеры получили сертификаты на покупку музыкальных инструментов, а победитель выиграл возможность записать собственный мини-альбом, который выйдет на всех цифровых платформах. Также запланирован релиз фестивального сборника, в который войдут композиции всех финалистов «САМ.ФЕСТа». Запись трансляции мероприятия можно посмотреть по ссылке.