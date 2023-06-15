Российский военный получил 6,5 года колонии за уклонение от службы

В Петербурге осудили военного, сбежавшего со службы и отдыхавшего в отелях с подругой

В Санкт-Петербурге суд приговорил к 6,5 года лишения свободы военного, уклонившегося от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов города.

Мужчина признан виновным по части 4 и 5 статьи 337 («Самовольное оставление части или места службы») УК РФ и будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, 2 марта 2022 года фигурант решил отдохнуть и не вернулся в воинскую часть в Севастополе из отпуска. Он проводил время в Москве и Санкт-Петербурге. На судебном заседании россиянин рассказал, что его отпуск начался 11 февраля 2022 года, тогда он уехал из Севастополя в Москву, но потом решил остаться в столице. 15 мая 2022 года военный отправился в Петербург, познакомился с девушкой и стал жить с ней в разных отелях. Мужчина даже нашел подработку. Он уверял, что хотел вернуться в воинскую часть после новогодних праздников.

22 декабря 2022 года рядового задержали.