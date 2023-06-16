Сотрудники ДПС задержали 19-летнего россиянина с пакетом мефедрона

В Подмосковье сотрудники ДПС задержали жителя Воронежской области с пакетом мефедрона

В Подмосковье сотрудники ДПС задержали 19-летнего жителя Воронежской области по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Автомобиль молодого человека был остановлен на 105 километре трассы М-11 «Нева». Правоохранитель проверили документы и заметили, что водитель сильно нервничает, после чего решили досмотреть машину. Под обшивкой в передней части салоны они нашли три пакета с белым порошком общим весом около трех килограммов.

Экспертиза показала, что в одном из свертков находится килограмм мефедрона. Остальные пакеты изучат в ходе расследования. Россиянин признался, что забрал синтетический наркотик в Петербурге и должен был отвезти его в Тулу.

Молодого человека поместили в СИЗО.