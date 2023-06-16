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01:32, 17 июня 2023Культура

Дэвид Финчер перевыпустит фильм «Семь» в обновленном качестве

Режиссер Дэвид Финчер перевыпустит фильм «Семь» с Брэдом Питтом в обновленном качестве
Дэвид Финчер

Дэвид Финчер. Фото: Johanna Geron / Reuters

Американский режиссер Дэвид Финчер сообщил, что занимается ремастером фильма «Семь». Его слова приводит The Hollywood Reporter.

«Мы снимаем его в 4K с оригинального негатива, пересканируем его, передискретизируем, делаем все необходимые проверки, и есть много вещей, которые нужно исправить», — сказал он. По его словам, есть много всего, что сегодня «можно добавить благодаря высокому динамическому диапазону».

Финчер отметил, что изменения в целом не будут сильно бросаться в глаза. При этом, по словам режиссера, на большом экране зрители смогут оценить визуальные новшества кинокартины 1995 года. Он также пообещал, что не станет менять сюжет киноленты и «заменять пистолеты в руках героев на фонарики».

«Семь» — американский триллер в стиле неонуар, снятый Финчером по сценарию Эндрю Кевина Уокера. Лента рассказывает о расследовании двумя детективами-напарниками серии убийств, которые связаны с семью смертными грехами. Главные роли исполнили Брэд Питт, Морган Фримен, Гвинет Пэлтроу и Кевин Спейси.

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    Марина Совина
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