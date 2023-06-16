Членов ОПГ задержали за обман россиян на 250 миллионов рублей при обмене валюты

В Москве выявили ОПГ, обманувшую клиентов на 250 миллионов рублей при обмене валюты

В Москве семерых членов организованной преступной группировки (ОПГ) задержали за обман клиентов на 250 миллионов рублей при обмене валюты. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

Еще шестерых их подельников объявили в федеральный розыск. Почти все участники ОПГ являются уроженцами Киргизии. Некоторые из них искали людей, которые собирались обменять деньги, другие отвечали за сам обмен, остальные играли роль охранников.

Схема строилась на том, что сначала у клиентов забирали деньги якобы для пересчета, а после — сбегали вместе с купюрами.

Правоохранители выяснили, что группировку основали 41-летний Шахмар Дзейтов и 36-летний Шукмарбек Мавлянов. Сейчас шестеро фигурантов находятся под арестом, один — под запретом определенных действий.