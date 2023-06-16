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07:38, 16 июня 2023Мир

Экс-глава МИД Австрии заявила о нежелании возвращаться на родину

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что не думает о возвращении на родину
Карин Кнайсль

Карин Кнайсль. Фото: Михаил Киреев / РИА Новости

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила о нежелании возвращаться на родину. Ее слова передает РИА Новости.

«Репутация, моя жизнь, книги, которые написала. Я потеряла их не из-за угроз, они неприятны, но важнее этого то, что у меня не было работы. Без нее я не могу жить», — заявила Кнайсль, отметив, что покинула Австрию из-за всего вышеперечисленного. По ее словам, из-за пропаганды многие на родине считают ее «российским олигархом» и шпионом. «Это ненависть. Есть ряд неприятных вещей, из-за которых я не хочу возвращаться в Австрию. И я не скучаю по ней», — добавила она.

Ранее Карин Кнайсль объяснила, что переехала в Ливан, а не в Россию, так как говорила по-арабски лучше, чем по-русски. По ее словам, в Европе она вне закона.

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    Марина Совина
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