Экс-глава МИД Австрии заявила о нежелании возвращаться на родину

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что не думает о возвращении на родину

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила о нежелании возвращаться на родину. Ее слова передает РИА Новости.

«Репутация, моя жизнь, книги, которые написала. Я потеряла их не из-за угроз, они неприятны, но важнее этого то, что у меня не было работы. Без нее я не могу жить», — заявила Кнайсль, отметив, что покинула Австрию из-за всего вышеперечисленного. По ее словам, из-за пропаганды многие на родине считают ее «российским олигархом» и шпионом. «Это ненависть. Есть ряд неприятных вещей, из-за которых я не хочу возвращаться в Австрию. И я не скучаю по ней», — добавила она.

Ранее Карин Кнайсль объяснила, что переехала в Ливан, а не в Россию, так как говорила по-арабски лучше, чем по-русски. По ее словам, в Европе она вне закона.