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10:02, 16 июня 2023Путешествия

Россия увеличила количество полос для автомобилей на границе с Грузией

Минтранс России: на пропускном пункте Верхний Ларс количество полос увеличилось до 39

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Количество полос для автомобилей на пропускном пункте Верхний Ларс на границе России и Грузии увеличилось до 39. Об этом сообщается на сайте Минтранса России.

Как уточняет ведомство, расширение перехода перехода должно решить проблему с прохождением пунктов погранконтроля с обеих сторон.

В сообщении говорится, что с учетом стесненных условий была применена уникальная схема расположения полос и кабин паспортного контроля. «Модернизация этого уникального погранперехода, расположенного в узком ущелье на Военно-Грузинской дороге, где с одной стороны горы, а с другой — река, требовала нестандартных технических решений», — пояснили в Минтрансе.

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    Марк Успенский
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