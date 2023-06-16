Россия увеличила количество полос для автомобилей на границе с Грузией

Минтранс России: на пропускном пункте Верхний Ларс количество полос увеличилось до 39

Количество полос для автомобилей на пропускном пункте Верхний Ларс на границе России и Грузии увеличилось до 39. Об этом сообщается на сайте Минтранса России.

Как уточняет ведомство, расширение перехода перехода должно решить проблему с прохождением пунктов погранконтроля с обеих сторон.

В сообщении говорится, что с учетом стесненных условий была применена уникальная схема расположения полос и кабин паспортного контроля. «Модернизация этого уникального погранперехода, расположенного в узком ущелье на Военно-Грузинской дороге, где с одной стороны горы, а с другой — река, требовала нестандартных технических решений», — пояснили в Минтрансе.