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11:34, 16 июня 2023Россия

Более 5,5 тысячи москвичей с инвалидностью помогли найти работу

Заммэра Ракова: служба занятости помогла 5,5 тысячи москвичей с инвалидностью найти работу

Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

С 2019 года свыше 5,5 тысячи москвичей с ограниченными возможностями здоровья смогли найти работу благодаря столичной службе занятости. В этом им помогли специальные программы трудоустройства, о которых рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам вице-мэра, специалисты центров «Моя работа» и «Моя карьера» предлагают москвичам с инвалидностью не только крупную базу вакансий, но и индивидуальное сопровождение трудоустройства. «Такой адресный подход меняет сам рынок труда и дает соискателям больше перспектив для карьерного развития», — подчеркнула Ракова.

Уже долгие годы мы занимаемся вопросом развития инклюзивного общества. Это и проекты по реабилитации людей с инвалидностью, и активная диджитализация услуг и сервисов, и, конечно, отдельное большое направление — социальная интеграция. Мы стараемся делать все, чтобы помочь горожанам с ограниченными возможностями здоровья жить полной жизнью, самореализовываться и заниматься любимым делом

Анастасия Раковавице-мэр Москвы

Чаще всего москвичи с инвалидностью выбирают сферу услуг и торговли, а также транспортную, логистическую либо промышленную отрасли. В последние годы набирает популярность работа в сфере информационных технологий и телекоммуникаций. В 2023 году кандидатов с инвалидностью активно нанимают крупнейшие банки, популярные торговые сети, государственный почтовый оператор, ведущее информагентство, известный производитель натуральных напитков, а также благотворительный фонд и социальное предприятие по ручной сборке.

В базе представлено десятки тысяч вакансий, часть из которых подразумевает удаленный формат работы. Самый высокий спрос — на менеджеров по продажам, специалистов по работе с клиентами, продавцов-консультантов, операторов контакт-центра и поваров. В промышленной отрасли высоко востребованы швеи, контролеры производства и инженеры-конструкторы.

Составить конкурентоспособное резюме соискатели могут в рамках проекта «Топ-500 резюме». Сделать это можно на улице Щепкина. При составлении резюме будут учитывать навыки, опыт и квалификацию кандидата. Затем ему помогут в подборе вакансии и организации собеседования. Программа «Доступная работа» в специализированном центре занятости «Моя карьера» поможет соискателям с ограниченными возможностями здоровья адаптироваться на рынке труда. В рамках программы проводятся мастер-классы, тренинги, встречи с работодателями, открытые отборы, дни вакансий и партнерские школы с работодателями. Сотрудники службы занятости работают с каждым соискателем, учитывая его потребности и особенности здоровья.

Усовершенствовать навыки и компетенции, а также получить помощь в создании резюме и трудоустройстве поможет программа «Маршрут возможностей участников чемпионата "Абилимпикс"», ориентированная на молодых людей, заинтересованных в саморазвитии и профессиональной самореализации. Кроме того, каждый месяц во флагманском центре «Моя работа» проходят тематические встречи клуба «Хочу работать». На них ведущие столичные компании предлагают актуальные варианты для трудоустройства и проводят собеседования.

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    Ольга Галковская
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