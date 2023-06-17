В Кремле оценили ситуацию с контролем над вооружениями

Песков: ситуация с контролем над вооружениями нуждается в переговорах

Представитель Кремля Дмитрий Песков оценил ситуацию с контролем над вооружениями. Его комментарий на данную тему приводится в Telegram-канале «Известий».

По словам пресс-секретаря российского лидера, в целом ситуация в данной области скорее плохая, чем хорошая, и нуждается в срочных переговорах. «Но для того чтобы вести переговоры, нужно иметь потенциал. Пока отношения с Вашингтоном настолько плохи и находятся на такой низкой точке, что говорить о конкретном диалоге не приходится», — сообщил он, добавив, что Россия готова к диалогу.

Песков подчеркнул, что вопрос о стратегической безопасности невозможно обсуждать без стран, владеющих ядерным оружием. «Мы должны учитывать их позицию, они должны быть вовлечены в будущие договоренности», — заключил он.

Ранее стало известно, что США прекратили передавать России информацию о вооружениях в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). В частности, Вашингтон больше не будет предоставлять Москве телеметрическую информацию.

