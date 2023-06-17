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06:33, 17 июня 2023Россия

Подразделение «Эспаньола» назвало необычное условие для новобранцев

Командир подразделения «Эспаньола» рассказал о подготовке бойцов СВО из футбольных фанатов

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Подразделение «Эспаньола» обучает футбольных фанатов для дальнейшего участия в зоне спецоперации. Об этом РИА Новости рассказал командир отряда с позывным Испанец.

По его словам, подразделение приглашает в качестве новобранцев близких по духу людей. «Даже если люди без опыта, мы всему научим, потому что это наш контингент, это мы сами и есть», — сказал он.

В свою очередь, командир штурмовой роты «Эспаньолы» Михаил Турканов с позывным Питбуль объяснил, что видит в футбольных хулиганах большой плюс. «Люди приходят духовитые, после драк в городах и на стадионах. И, используя этот дух, направляя его в нужное русло, выходит просто бомба», — заявил боец. При этом Питбуль отметил, что в подразделении воюют фанаты разных клубов, но не конфликтуют из-за этого.

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    Марина Совина
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