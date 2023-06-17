ФСБ предостерегла петербуржца от попыток выйти на связь с ВСУ

ФСБ вынесла предостережение петербуржцу за попытки связаться с ВСУ и оказывать им помощь

Федеральная служба безопасности (ФСБ) вынесла предостережение петербуржцу, который пытался выйти на связь с подразделением Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Уточняется, что контакт гражданин пытался установить с подразделением территориальной обороны ВСУ, которое непосредственно участвует в боевых действиях против России, чтобы оказывать им помощь.

Мужчина имеет двойное гражданство: России и Украины, в ФСБ его действия расценили как намерения совершить государственную измену.

В апреле 2023 года в Московском регионе сотрудники ФСБ задержали сотрудника частного охранного предприятия (ЧОП), планировавшего воевать на стороне Украины. Он призывал коллег последовать его примеру.