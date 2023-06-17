Минобороны отчиталось о перехвате шести снарядов систем HIMARS и «Ураган»

Минобороны заявило о перехвате за сутки шести снарядов систем HIMARS и «Ураган»

Силы противовоздушной обороны за сутки перехватили шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган». Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, также были уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов в Харьковской области, Донецкой народной республике, Луганской народной республике и в Запорожской области.

Кроме того, в районе города Краматорска истребительной авиацией ВКС России сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины.

Ранее Минобороны заявило, в что течение суток Вооруженные силы Украины продолжали попытки вести наступление на трех направлениях: южнодонецком, запорожском и донецком. В районе Времевского выступа российские войска отразили три атаки противника