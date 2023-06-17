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12:37, 17 июня 2023Мир

Захарова рассказала о преподанном Путиным уроке дипломатии

Представитель МИД РФ Захарова: Путин дал урок дипломатии, заявив, что не оценивает коллег

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин преподал урок дипломатии, заявив в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что не оценивает других глав государств, считает официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова. Ее слова передает ТАСС.

«Это великолепный урок нам всем. Нас порой заносит в желании перейти на персоналии, разобраться, что там происходит», — сказала Захарова.

В рамках ПМЭФ Путин также заявил, что Россия продолжит действовать в своих интересах. Он отметил, что не может учить президента США Джо Байдена, которого считает взрослым человеком и опытным политиком.

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    Алевтина Запольская
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