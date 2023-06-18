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10:46, 18 июня 2023Россия

Глава российского города заявил о планах пойти добровольцем в спецназ «Ахмат»

Глава Петрозаводска Любарский заявил о планах пойти добровольцем в спецназ «Ахмат»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Глава Петрозаводска Владимир Любарский планирует пойти добровольцем в отряд специального назначения «Ахмат». Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

По словам Любарского, он окончил спецкурс в Российском университете спецназа. «Это было не очень просто, но зато очень полезно. Зачем эти знания градоначальнику, наверняка спросите вы. Ответ на самом деле прост», — рассказал он и отметил, что поездка в чеченский Гудермес была тестом на готовность к участию в боевых действиях.

«Отучившись, убедился — обузой не буду», — добавил он. Любарский также заявил, что обсуждал свое решение с главой Карелии Артуром Парфенчиковым, и тот его поддержал. Политик добавил, что планирует передать все дела исполняющему обязанности главы Петрозаводска.

«Завтра борт из Грозного в Питер, к ночи буду в родном Петрозаводске. Сдам дела и вернусь в Гудермес на обучение уже в качестве добровольца "Ахмата"», — заключил он.

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    Варвара Кошечкина
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