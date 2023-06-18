Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:57, 18 июня 2023Мир

Женщины заявили о домогательствах делегатов прошлогодней конференции ООН

Financial Times: женщины заявили о домогательствах делегатов конференции ООН в 2022 году

Фото: Francois Mori / AP

Женщины, участвовавшие в конференции ООН по изменению климата в 2022 году, заявили о фактах домогательств и оскорблений со стороны делегатов-мужчин. Об этом сообщает Financial Times.

Глава делегации от Мексики Камила Сепеда пожаловалась, что один из делегатов отправлял ей неприемлемые послания с домогательствами. С аналогичными посягательствами столкнулись еще несколько участниц.

В связи с этим делегаты от Мексики, Перу, Германии, США, Канады и Великобритании направили организаторам климатического саммита, который должен пройти в ноябре в Дубае, обращение, в котором просят обратить особое внимание на отношение к женщинам-участницам переговоров во избежание негативного опыта прошлогодней конференции

Газета также привела заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о корыстных интересах представителей нефтегазовой отрасли, которые подрывают предстоящие переговоры по климату.

Организаторы мероприятия не комментируют эти случаи.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости
    Путин ответил на вопрос о местоположении главнокомандующего ВСУ
    В ДНР оценили тактику наступления ВСУ
    Певица Слава вышла на связь из московской больницы
    Педофил-рецидивист изнасиловал российскую школьницу в парке
    В Белгородской области за сутки зафиксировали около 120 прилетов со стороны ВСУ
    ВСУ нанесли удар по эвакуационному пункту в Херсонской области
    Женщины заявили о домогательствах делегатов прошлогодней конференции ООН
    Глава российского города заявил о планах пойти добровольцем в спецназ «Ахмат»
    «Желтый» уровень опасности объявили в Москве и Подмосковье
    Российские военные уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в Херсонской области
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.