Женщины заявили о домогательствах делегатов прошлогодней конференции ООН

Financial Times: женщины заявили о домогательствах делегатов конференции ООН в 2022 году

Женщины, участвовавшие в конференции ООН по изменению климата в 2022 году, заявили о фактах домогательств и оскорблений со стороны делегатов-мужчин. Об этом сообщает Financial Times.

Глава делегации от Мексики Камила Сепеда пожаловалась, что один из делегатов отправлял ей неприемлемые послания с домогательствами. С аналогичными посягательствами столкнулись еще несколько участниц.

В связи с этим делегаты от Мексики, Перу, Германии, США, Канады и Великобритании направили организаторам климатического саммита, который должен пройти в ноябре в Дубае, обращение, в котором просят обратить особое внимание на отношение к женщинам-участницам переговоров во избежание негативного опыта прошлогодней конференции

Газета также привела заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о корыстных интересах представителей нефтегазовой отрасли, которые подрывают предстоящие переговоры по климату.

Организаторы мероприятия не комментируют эти случаи.

