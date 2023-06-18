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10:57, 18 июня 2023Бывший СССР

ВСУ нанесли удар по эвакуационному пункту в Херсонской области

ВСУ нанесли удар по эвакуационному пункту в Голой Пристани Херсонской области

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по эвакуационному пункту, располагавшемуся в Голой Пристани Херсонской области. Об этом в воскресенье, 18 июня, сообщили власти города, передает ТАСС.

Как уточняется, украинские военные выпустили по эвакуационному пункту два кассетных заряда с минами «Лепесток», в результате чего тот был разрушен. При этом никто не пострадал.

Власти отметили, что в настоящее время движение по улице 1 Мая, где находился эвакуационный пункт, запрещено, поскольку там еще могут оставаться неразорвавшиеся мины.

Голая Пристань попала в зону подтоплений после разрушения Каховской ГЭС. В связи с этим из населенного пункта начали эвакуировать население.

Каховская ГЭС была повреждена в ночь на 6 июня и начала разрушаться. Пострадала опора плотины, что привело к неконтролируемому сбросу воды и затоплению прилежащих территорий.

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