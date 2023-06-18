Кондуктор избил в автобусе занявшую свободное место россиянку

В Екатеринбурге кондуктор накинулся с кулаками на пассажирку автобуса из-за места

В Екатеринбурге кондуктор автобуса накинулся с кулаками на пассажирку, занявшую свободное место. Об этом сообщает E1.RU.

По данным издания, вечером 16 июня женщина возвращалась с работы домой и зашла в автобус №80. Она в переполненном салоне заняла пустовавшее сиденье в передней части салона рядом с местом кондуктора. Но тому не понравилось это, и он схватил пассажирку за руки, несколько раз ударил по лицу, при этом расшвыряв по автобусу ее вещи. Кондуктор кричал, что он тут хозяин, рассказала изданию дочь пострадавшей.

Она обратилась в полицию с заявлением на агрессора, в отношении него проводится проверка.

По ее результатам будет принято обоснованное процессуальное решение, отметили в пресс-службе управления МВД по Екатеринбургу.