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01:41, 18 июня 2023Россия

Более 140 грузовиков скопились у переправы в Крым через Керченский пролив

Оперштаб Кубани: переправу в Крым через Керченский пролив ожидает 141 грузовик

Фото: Anton_Astrey / Globallookpress.com

Более 140 грузовиков скопились у переправы в Крым через Керченский пролив, об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Там отметили, что вечером 17 июня в очереди на накопительной парковке в поселке Ильич находилось 141 транспортное средство.

«На месте работают волонтеры. Остальные накопительные площадки выведены в резерв», — пояснил оперштаб Кубани, добавив, что за минувшие сутки три парома перевезли в Крым 406 автомобилей и 514 пассажиров.

С 11 декабря 2022 года по Крымскому мосту перестали пускать автомобили грузоподъемностью более 1,5 тонны. Водителям данных транспортных средств посоветовали при пересечении Керченского пролива выбрать для проезда альтернативный маршрут или пользоваться паромной переправой.

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    Марина Совина
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