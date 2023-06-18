Российский военный поймал шпиона и сбил дрон со взрывчаткой

Минобороны: сержант Лихачев задержал шпиона и сбил квадрокоптер ВСУ со взрывчаткой

Гвардии сержант Александр Лихачев в зоне специальной военной операции (СВО) поймал шпиона и сбил дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) с взрывчаткой. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заявление Минобороны.

Отмечается, что российский военный охранял стратегически важный рубеж и заметил гражданского, который фиксировал позиции военных. Он задержал его и передал в штаб подразделения, где задержанный выдал позиции диверсионно-разведывательных групп.

На следующих день сержант увидел квадрокоптер противника и выстрелил в него из противодронного ружья. При осмотре выяснилось, что на летательном аппарате находилось взрывное устройство.

Ранее стало известно, что российские военные вступили в бой и за 20 минут уничтожили три танка Вооруженных сил Украины вблизи Орехова.

