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03:30, 18 июня 2023Россия

Российский военный поймал шпиона и сбил дрон со взрывчаткой

Минобороны: сержант Лихачев задержал шпиона и сбил квадрокоптер ВСУ со взрывчаткой

Фото: Mihir Melwani / Globallookpress.com

Гвардии сержант Александр Лихачев в зоне специальной военной операции (СВО) поймал шпиона и сбил дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) с взрывчаткой. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заявление Минобороны.

Отмечается, что российский военный охранял стратегически важный рубеж и заметил гражданского, который фиксировал позиции военных. Он задержал его и передал в штаб подразделения, где задержанный выдал позиции диверсионно-разведывательных групп.

На следующих день сержант увидел квадрокоптер противника и выстрелил в него из противодронного ружья. При осмотре выяснилось, что на летательном аппарате находилось взрывное устройство.

Ранее стало известно, что российские военные вступили в бой и за 20 минут уничтожили три танка Вооруженных сил Украины вблизи Орехова.

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    Марина Совина
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