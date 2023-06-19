Defense News: ЕС попросит производителей взрывчатки отдать приоритет помощи Украине

Европейские власти предложили «временную чрезвычайную меру», согласно которой производители взрывчатых веществ должны будут отдавать приоритет заказам на производство боеприпасов, которые затем отправятся на Украину. Об этом пишет издание Defense News.

Это предложение уже вызывает тревогу среди государств-членов ЕС и производителей взрывчатки. Такие планы — часть решения объединения увеличить производство боеприпасов, особенно 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, для помощи Киеву.

Очередная инициатива ЕС нацелена на то, чтобы объединение взяло на себя роль отраслевого арбитра и посредника, который сможет просить фирмы, продающие сырье — например, взрывчатые вещества, — отдавать приоритет компаниям, производящим боеприпасы (у которых нет необходимых материалов).

Однако у производителей уже возникают опасения, что ЕС становится слишком инициативным в управлении бизнесом по производству боеприпасов на континенте.