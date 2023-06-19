В Москве юноша угрожал пистолетом ребенку и брызнул баллончиком в лицо его отцу

В Москве 20-летний юноша угрожал пистолетом третьекласснику, поругавшемуся с его братом

В Москве 20-летний юноша угрожал третьекласснику пистолетом за ссору с его братом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, инцидент произошел на Озерной улице в районе Очаково-Матвеевское. Два школьника играли на детской площадке и поругались. Один из мальчиков решил пожаловаться старшему брату. Молодой человек прибежал с пистолетом и направил его на обидчика. Он заставил ребенка встать на колени и извиниться.

Потерпевший рассказал обо всем родителям, а те вызвали полицейских. Тогда фигурант брызнул баллончиком в лицо отцу третьеклассника и сбежал. Сейчас его разыскивают.