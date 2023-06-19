Павел Воля раскрыл истоки создания Comedy Club

Павел Воля рассказал, что создатели Comedy Club вдохновились американскими стендап-клубами

Известный российский комик, резидент Comedy Club на канале ТНТ Павел Воля раскрыл истоки создания шоу. В интервью Надежде Стрелец, доступном на YouTube, юморист рассказал, что создатели проекта вдохновились американскими стендап-клубами.

Воля вспомнил, как в начале 2000-х он вместе с другими юмористами пытался придумать новый в России формат, с которым они могли бы выступать. «Все такие же стремящиеся, чего-то хотящие, как и я, все время мы что-то придумываем, мы же все приехали в Москву, нам всем не хочется возвращаться с опущенной башкой в свои родные города и говорить, что у нас ничего не получилось», — отметил он.

И однажды, по словам Воли, члены команды КВН «Новые армяне» вернулись из США и рассказали ему и другим их комикам о существовании стендап-клубов. «А мы не понимаем, что такое стендап-клуб. И они говорят, что выходит там парень или девушка, сидят люди, курят, пьют, заказывают еду, и они выходят и что-то говорят смешное», — объяснил он.

Тогда Воля и другие юмористы, которые позже участвовали в создании Comedy Club, решили придумать похожий на стендап-клубы формат. «Но так как они там были, а другие нет, в частности я, мы долго не могли найти соприкосновения, года полтора», — вспомнил резидент шоу. Позже, по его словам, юмористы прекратили попытки создать свой проект, однако через полгода снова собрались.

«Мы почему-то поняли, что обязательно должны выступать в субботу любым составом во что бы то ни стало, что бы не происходило, есть с чем выступать или нет, мы просто назначаем представление на каждую субботу. И только эти выступления помогут нам понять: мы что-то делаем или не делаем», — вспомнил Воля истоки создания Comedy Club. По словам комика, именно в результате договоренности обязательно выступать каждую субботу возник проект.

Comedy Club — российское юмористическое шоу производства Comedy Club Production, выходящее на телеканале ТНТ с 23 апреля 2005 года.