В деле отсидевшего 18 лет челябинского маньяка появились оправдательные улики

«Известия»: отсидевший 18 лет Лесопарковый маньяк из Челябинска может оказаться невиновным

Отсидевший 18 лет в колонии строгого режима Лесопарковый маньяк из Челябинска может оказаться невиновным. Об этом пишут «Известия».

Охранника Южно-Уральского университета Алексея Корочкина осудили на 20 лет колонии строгого режима в 2005 году за два убийства, два изнасилования и покушение. По версии следствия, он нападал на людей в челябинском парке, убивал мужчин выстрелом в голову, а их спутниц насиловал. При этом орудие убийства — пистолет — тогда так и не было найдено, а обвинение не предоставило суду других вещественных доказательств.

Однако в апреле 2023 года оружие, из которого были убиты жертвы, обнаружилось в доме умершего от рака бывшего полицейского Александра Болотова. Выяснилось, что он переехал жить к матери в то же время, а из дом находился рядом с местом убийства.

После этой находки Следственный комитет возобновил расследование. Не исключено, что новая улика укажет на невиновность Корочкина.