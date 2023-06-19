В Москве состоится большой концерт группы «АукцЫон»

На опен-эйр площадке VK Музыка Summer Stage состоится большой концерт рок-группы «АукцЫон»

В Москве состоится большой концерт российской рок-группы «АукцЫон». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие пройдет 24 июня на опен-эйр площадке VK Музыка Summer Stage.

«Экстравагантность, джазовая мелодичность, авангард и бесконечная импровизация. Все это — группа "АукцЫон". Благодаря эклектичности творчества группы, их сложно вписать в рамки какого-либо стиля, что позволило "АукцЫону" за 45 лет стать примером самобытности, на которой многие коллективы равняются до сих пор», — говорится в пресс-релизе.

Более подробная информация о мероприятии и билеты — по ссылке.

