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15:01, 19 июня 2023Культура

В Москве состоится большой концерт группы «АукцЫон»

На опен-эйр площадке VK Музыка Summer Stage состоится большой концерт рок-группы «АукцЫон»

Фото: пресс-служба VK Музыка Summer Stage

В Москве состоится большой концерт российской рок-группы «АукцЫон». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие пройдет 24 июня на опен-эйр площадке VK Музыка Summer Stage.

«Экстравагантность, джазовая мелодичность, авангард и бесконечная импровизация. Все это — группа "АукцЫон". Благодаря эклектичности творчества группы, их сложно вписать в рамки какого-либо стиля, что позволило "АукцЫону" за 45 лет стать примером самобытности, на которой многие коллективы равняются до сих пор», — говорится в пресс-релизе.

Более подробная информация о мероприятии и билеты — по ссылке.

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    Сергей Равин
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