Индианка протанцевала 127 часов подряд и побила рекорд

UPI: индианка 127 часов подряд исполняла классический танец и стала рекордсменкой

Жительница Индии протанцевала 127 часов подряд с краткими перерывами и побила мировой рекорд. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

16-летняя Срушти Судхир Джагтап начала танцевать в одном из кабинетов школы, в которой она учится, утром 29 мая и продолжала двигаться под музыку до полудня 3 июня. В общей сложности рекордсменка протанцевала 127 часов.

Индианка исполняла катхак — один из видов индийского классического танца. Каждый час девушке разрешалось делать паузу продолжительностью пять минут. Эти паузы она могла накапливать для более продолжительных перерывов, которые делала в основном поздно ночью.

«Моя цель — продвигать нашу индийскую культуру», — рассказала она представителям Книги рекордов Гиннесса.

Предыдущий рекорд составлял 126 часов и был установлен в 2018 году непальской танцовщицей Банданой Непал. Джагтап на один час превзошла этот показатель.

Ранее сообщалось, что в британском городе Фалмут участники ежегодного чемпионата по заклинанию червей выманили 260 беспозвоночных на поверхность земли с помощью музыки и плясок и побили рекорд. Каждой команде участников выделили по участку площадью два квадратных метра, откуда за 30 минут нужно было выманить как можно больше беспозвоночных.

