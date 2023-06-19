Глава Австрийской партии свободы: ЕС теряет независимость и вливается в структуры НАТО

Европейский союз (ЕС) постепенно теряет свою независимость и вливается в структуры НАТО. Усиление зависимости сообщества от Североатлантического альянса признал глава оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) Херберт Кикль, передает ТАСС.

Политик ответил на слова журналиста о том, что ЕС является мирным объединением. «Все, что я слышу, это призывы к поставкам на Украину новых, более тяжелых вооружений», — заключил он.

Отмечается, что АПС — самая популярная политическая сила Австрии на сегодняшний день. Ее поддерживают более 28 процентов граждан страны.