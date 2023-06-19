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19:42, 19 июня 2023Путешествия

Россиянка с онкологией сломала ногу на Бали и застряла в стране

«Лента.ру»: девушка из России с онкологией сломала ногу на Бали и застряла в Индонезии

Фото: Nyimas Laula / Reuters

25-летняя гражданка России Дарья Золина приехала в отпуск на Бали, где вследствие неудачного падения сломала протезированную из-за онкологической опухоли ногу. Сейчас девушка второй день находится в туристической больнице, которая не выпускает ее из страны без хирургического вмешательства. Об этом она рассказала редакции «Ленты.ру».

Девушка гуляла с подругой по рисовым полям и, оступившись, упала в яму. «Подруга меня поймала, если бы она этого не сделала, я бы покатилась дальше», — заявила Дарья. Она отметила, что ее правая нога застряла, после чего она услышала хруст и увидела, что нога «вывернулась в другую сторону». Около часа девушка ждала прибытия скорой помощи, позже ее привезли в местную больницу, выставив счет за перевозку примерно в 20 тысяч рублей.

Дарья надеялась при помощи родителей и друзей улететь с острова домой, однако медики не дают ей соответствующего разрешения и держат в больнице. По словам девушки, личные данные были переданы во все аэропорты острова с требованием не выпускать ее в Россию.

Друзья девушки связались с МЧС, где им посоветовали обратиться в Минздрав, указав, что россиянке могут помочь и согласовать ее перевозку в Россию. «Лента.ру» также направила официальный запрос в Минздрав РФ, однако пока не получила ответ. По словам знакомых Дарьи, в справочной службе Минздрава уточнили, что сначала необходимо связаться с российским посольством в Индонезии. Молодой человек Дарьи позвонил в консульство, однако не получил там никакой информации.

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Редакция «Ленты.ру» также связалась с вице-президентом Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрием Барзыкиным. Он заявил, что ситуацию можно урегулировать через МИД, а проблемой девушки должны озаботиться родные и близкие.

Местные врачи оценили операцию в 1,4 миллиона рублей с последующим нахождением в больнице за 90 тысяч рублей в сутки. Дорогостоящее обслуживание гражданка России себе позволить не может, а страховка не покрывает этот случай. Операция, о которой настаивают медики на Бали, требует специализированных на онкологии врачей, а не вмешательства местных медиков, которые хотят на этом заработать, отмечает Дарья.

В 2017 году врачи нашли у девушки гигантоклеточную опухоль правой бедренной кости. В 2021-м ей удалось поставить протез.

Ранее стало известно, что правительство Индонезии намерено немедленно депортировать непослушных туристов, нарушающих правила пребывания в стране. До этого власти Бали официально ограничили для туристов возможность арендовать транспортные средства, в том числе мопеды.

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    Мария Грушко
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