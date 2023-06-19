В Дагестане у водопада открыли гостиницу премиум-класса

Гостиницу премиум-класса открыли у Ханагского водопада в Дагестане

В Табасаранском районе Дагестана открыли гостинично-ресторанный комплекс премиального класса. Об этом сообщает ТАСС.

В проект вложили свыше 170 миллионов рублей частных инвестиций. Гостиница расположилась у Ханагского (Хучнинского) водопада.

«Открыли современный гостинично-ресторанный комплекс премиум-класса "Гордость Табасарана" у самой популярной туристической локации — Ханагского (Хучнинского) водопада. Сегодняшний объект один из таких, в который вложено более 170 миллионов рублей», — рассказал глава администрации района Магомед Курбанов. По его словам, это вклад в развитие туристического потенциала республики дагестанцем, проживающим в Казахстане.

В гостинице создали 10 люкс-номеров. По мнению Курбанова, открытие объекта качественно повлияет на экономическую, культурную и туристическую привлекательность района.