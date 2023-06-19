Более тысячи артистов выступят в рамках Московского джазового фестиваля с 19 по 25 июня

Более тысячи артистов выступят в рамках Московского джазового фестиваля, который пройдет с 19 по 25 июня. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Концерты открытия и закрытия состоятся на сцене Зала «Зарядье», выступления джазовых исполнителей также пройдут в саду «Эрмитаж», «Музеоне», на площади перед ЦУМом, на ВДНХ и на других крупных площадках. Отмечается, что до 22 июня на Цветном бульваре будет представлена фотовыставка «Москва в Джазе», посвященная музыкальному фестивалю.

Одним из специальных событий мероприятия станет музыкальная программа в джазовых клубах столицы. В рамках фестиваля запланировано более 120 концертов как российских артистов, так и исполнителей из стран зарубежья.

В заведении The Hat Moscow каждый вечер будут проходить джем-сейшны со свободных входом, а в джаз-клубе Алексея Козлова выступят Joander Santos (Бразилия), певица София Ацбеха Негга, саксофонист Алексей Козлов, Сергей Жилин, Alexander Dovgopoly Project, группа Marimba Plus и многие другие.

В джаз-клубе Игоря Бутмана на сцену выйдут Keubitbit Ethnic Music (Индонезия), Трио Офера Ландсберга (Израиль-Россия), Вадим Эйленкриг & Eilenkrig Crew и другие артисты, а в заведении под названием «Эссе» — SEQUEL, OK Project Quintet WTFunk и Квинтет Сергея Кондратьева.

Более подробную информацию о концертной программе фестиваля можно узнать на сайте.