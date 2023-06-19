Появились подробности о выброшенном на пляж Ялты мертвом кабане

На пляж в Ялте выбросило мертвого кабана, он оказался из местного заповедника

В социальных сетях и Telegram-каналах начало распространяться видео, на котором запечатлена туша мертвого кабана, выброшенного на пляж в Ялте. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил в своем канале, что тела животных начали всплывать после аварии на Каховской ГЭС. Из-за этого, как утверждает украинский чиновник, курортный сезон в Крыму находится под угрозой: якобы попавшие в воду трупы животных могут спровоцировать заражение кишечной палочкой и сальмонеллой или стать причиной заболевания холерой. К своему посту он прикрепил распространяемый ролик. Однако его слова не подтвердились.

Туша кабана действительно всплыла на пляже в Ялте, но, как выяснилось позднее по данным чипа, животное обитало в Ялтинском горно-лесном заповеднике.

«Кабан, видимо, сорвался со скалы, и его вынесло в море рекой после дождя. К животным, выносимым к Одессе после подрыва Каховской ГЭС, он отношения не имеет, течения оттуда не достигают Крыма», — сообщили в горно-лесном заповеднике Ялты, заявление приводит «ФедералПресс».

Это не первый случай, когда в море находят единичные трупы животных. Они не представляют угрозы для жителей Крыма и туристов.

Как рассказал глава Крыма Сергей Аксенов, в этом году курортный сезон пройдет в урезанном формате, но связано это прежде всего с тем, что есть ограничения в транспортной логистике.

«Аэропорт не работает, а поездами мы максимум 1,5 миллиона туристов перевезем, автомобильным транспортом, конечно люди едут. Но мы понимаем, что из-за той информационной повестки, которая сейчас существует, многие просто опасаются, поэтому мы сезон в этом году проведем в урезанном варианте. Но хочу заверить, что в Крыму туристам ничто не угрожает», — сказал Аксенов в четверг, 8 июня.

Публикация о том, что курортный сезон в Крыму находится под угрозой, не получила широкого охвата в СМИ и социальных сетях.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»