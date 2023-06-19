Опубликован календарь праздничных и выходных дней в 2024 году

Минтруд опубликовал календарь праздничных и выходных дней в 2024 году

В 2024 году россияне будут отдыхать восемь дней в новогодние каникулы и восемь дней — на майские праздники, однако не подряд. Об этом стало известно из производственного календаря, который опубликован на сайте Минтруда России.

Новогодние каникулы

В 2023 году 30 и 31 декабря выпадают на субботу и воскресенье. Однако, согласно Трудовому кодексу, дни с 1 по 8 января являются нерабочими. В связи с этим россиян на новогодние каникулы ждут два выходных дня в конце года и еще восемь — в начале следующего.

Длинные выходные в феврале

День защитника Отечества в грядущем году выпадает на пятницу. Таким образом, граждане будут отдыхать с 23 по 25 февраля.

8 марта

В 2024 году Международный женский день также придется на пятницу, в связи с чем в России с 8 и до 10 марта пройдут длинные выходные.

Майские праздники

Россияне в мае будут отдыхать в два захода. Первомайские выходные пройдут с воскресенья, 28 апреля, по среду, 1 мая. Суббота, 27 апреля, будет рабочей, так как выходной с нее предлагается перенести на 29 апреля. С субботы, 2 ноября, выходной переносится на вторник, 30 апреля.

9 мая выпадает на четверг. В связи с этим к нему предлагается присоединить пятницу, перенеся выходной с субботы, 6 января, который совпадает с новогодними каникулами. Таким образом россияне будут отдыхать с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая.

Июнь и ноябрь

День России выпадает на среду, из-за чего страна будет отдыхать только один день. Помимо того, из-за переноса одного выходного с ноября на май нерабочие дни, которые приурочены ко Дню народного единства, будут только в воскресенье и понедельник — 3 и 4 ноября.

Предновогодние выходные

28 декабря, субботу, предлагается сделать рабочим днем, чтобы за счет нее сделать выходным понедельник, 30 декабря. При этом вторник, 31 декабря, предлагается сделать выходным, перенеся его с 7 января. В связи с этим россияне смогут отдохнуть с 29 по 31 декабря перед Новым годом.