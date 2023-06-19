Назван «побочный эффект» цифровизации московского здравоохранения
Летом 2022 года в Москве все детские поликлиники перешли на ведение исключительно электронных медкарт, что позволило освободить огромные площади картохранилищ, на месте которых по запросу врачей создают комнаты профессионального роста – они уже появились в пяти поликлиниках, на очереди еще около 60-ти. Как рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в этих комнатах медики могут проводить тренинги и актуализировать свои знания — для этого предусмотрены компьютеры с доступом к научным базам и профессиональной литературе.
Помимо очевидных системных плюсов, цифровизация дала нам еще один позитивный “побочный эффект”. У нас уже вовсю идет процесс перевоза бумажных медкарт из детских амбулаторий. В новый роботизированный архив мы переместили уже более 800 тысяч бумажных медкарт. То есть мы освобождаем огромные площади картохранилищ в поликлиниках, в сумме около 10 тысяч квадратных метров. Таким образом, благодаря цифровизации у нас появилось пространство, которое теперь мы можем оборудовать на пользу врачам
Ракова отметила, что опрос медиков помог выяснить, что они хотят получить пространства для профессионального развития — комфортный кабинет с компьютерами с доступом к научным базам, с возможностью изучить профильную литературу, провести небольшой тренинг.
«Такие комнаты появились уже в пяти поликлиниках. Карты вывезены из более 60 зданий, и в них мы оборудуем такие помещения до конца года. В тех зданиях детских поликлиник, где сейчас идет капремонт, мы предусмотрели комнаты профессионального развития еще на стадии проекта», — рассказала заммэра.
Она отметила, что город планирует перевести и взрослые поликлиники на электронные медкарты, так что впоследствии и в них появятся такие пространства. Вице-мэра добавила, что цифровизация позволила сделать работу врачей проще и эффективнее.
«Всего лишь несколько лет назад врачам приходилось искать вручную информацию в кипах бумаг: результаты исследований, поставленные ранее диагнозы и многое другое, — добавила Анастасия Ракова. — Теперь специалисты видят все необходимые данные в электронной карте пациента в удобном структурированном формате. Кроме того, мы смогли реально обеспечить преемственность в диагностике и лечении. Приведу пример: не дай бог, ребенок попал по скорой в больницу. Врач приемного отделения сразу же видит в электронной медкарте анамнез, диагнозы, аллергии на лекарства и много другой важной информации для лечения. Не нужно опрашивать родителей, а ведь они еще и могут из-за стресса что-то забыть».
Москва более 10 лет занимается цифровизацией системы здравоохранения, сейчас основой этого процесса является единая цифровая платформа здравоохранения, которая развивается совместно Комплексом социального развития Москвы и Департаментом информационных технологий. Она обеспечивает персонифицированное ведение каждого пациента на всех этапах — от постановки диагноза, лечения и до последующего наблюдения. Благодаря платформе все данные о состоянии здоровья горожан аккумулируются в едином цифровом контуре и доступны в режиме онлайн как врачам, так и самим пациентам. Проект предоставляет различные сервисы для врачей и пациентов, упрощая их взаимодействие и повышая качество проводимых исследований и лечений.