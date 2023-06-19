Назван «побочный эффект» цифровизации московского здравоохранения

Ракова: в пяти московских поликлиниках создали комнаты профессионального роста для медиков

Летом 2022 года в Москве все детские поликлиники перешли на ведение исключительно электронных медкарт, что позволило освободить огромные площади картохранилищ, на месте которых по запросу врачей создают комнаты профессионального роста – они уже появились в пяти поликлиниках, на очереди еще около 60-ти. Как рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в этих комнатах медики могут проводить тренинги и актуализировать свои знания — для этого предусмотрены компьютеры с доступом к научным базам и профессиональной литературе.

Помимо очевидных системных плюсов, цифровизация дала нам еще один позитивный “побочный эффект”. У нас уже вовсю идет процесс перевоза бумажных медкарт из детских амбулаторий. В новый роботизированный архив мы переместили уже более 800 тысяч бумажных медкарт. То есть мы освобождаем огромные площади картохранилищ в поликлиниках, в сумме около 10 тысяч квадратных метров. Таким образом, благодаря цифровизации у нас появилось пространство, которое теперь мы можем оборудовать на пользу врачам Анастасия Ракова заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития

Ракова отметила, что опрос медиков помог выяснить, что они хотят получить пространства для профессионального развития — комфортный кабинет с компьютерами с доступом к научным базам, с возможностью изучить профильную литературу, провести небольшой тренинг.

«Такие комнаты появились уже в пяти поликлиниках. Карты вывезены из более 60 зданий, и в них мы оборудуем такие помещения до конца года. В тех зданиях детских поликлиник, где сейчас идет капремонт, мы предусмотрели комнаты профессионального развития еще на стадии проекта», — рассказала заммэра.

Она отметила, что город планирует перевести и взрослые поликлиники на электронные медкарты, так что впоследствии и в них появятся такие пространства. Вице-мэра добавила, что цифровизация позволила сделать работу врачей проще и эффективнее.

«Всего лишь несколько лет назад врачам приходилось искать вручную информацию в кипах бумаг: результаты исследований, поставленные ранее диагнозы и многое другое, — добавила Анастасия Ракова. — Теперь специалисты видят все необходимые данные в электронной карте пациента в удобном структурированном формате. Кроме того, мы смогли реально обеспечить преемственность в диагностике и лечении. Приведу пример: не дай бог, ребенок попал по скорой в больницу. Врач приемного отделения сразу же видит в электронной медкарте анамнез, диагнозы, аллергии на лекарства и много другой важной информации для лечения. Не нужно опрашивать родителей, а ведь они еще и могут из-за стресса что-то забыть».

Москва более 10 лет занимается цифровизацией системы здравоохранения, сейчас основой этого процесса является единая цифровая платформа здравоохранения, которая развивается совместно Комплексом социального развития Москвы и Департаментом информационных технологий. Она обеспечивает персонифицированное ведение каждого пациента на всех этапах — от постановки диагноза, лечения и до последующего наблюдения. Благодаря платформе все данные о состоянии здоровья горожан аккумулируются в едином цифровом контуре и доступны в режиме онлайн как врачам, так и самим пациентам. Проект предоставляет различные сервисы для врачей и пациентов, упрощая их взаимодействие и повышая качество проводимых исследований и лечений.

