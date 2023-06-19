Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:04, 19 июня 2023Силовые структуры

Мужчина ударил ножом в грудь сотрудника российской колонии

В Ростовской области мужчина при задержании напал с ножом на сотрудника ИК-14

Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ

В Новочеркасске мужчина напал с ножом на сотрудника исправительной колонии (ИК-14) ГУФСИН России по Ростовской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по региону.

По данным ведомства, 17 июня двое мужчин 19 и 20 лет попытались перебросить три свертка, предположительно, с наркотиками на территорию колонии. Однако силовики задержали правонарушителей и изъяли у них растительную массу и семь бутылок со спиртосодержащей жидкостью.

При этом один из задержанных ударил сотрудника исправительного учреждения ножом в грудь. Раненого госпитализировали, сейчас его состояние удовлетворительное.

После произошедшего материалы по статье 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств») и части 2 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ направлены в следственный отдел.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Власова
    Обсудить
    Последние новости
    ЕС раскрыл степень готовности Украины для вступления в блок
    Российская порноактриса назвала причину переезда в США
    В России резко поднимут стоимость ОСАГО для ряда автомобилей
    В Белоруссии назвали причину размещения ядерного оружия в республике
    Стало известно о желании Байдена встретиться с Си Цзиньпином
    Стало известно о перспективе открытия аэропортов на юге России
    В подмосковной съемной квартире нашли 10 килограммов наркотиков
    Дуа Липа снялась в бикини для рекламы
    Карл III сделал шаг к примирению с принцем Гарри в День отца
    Италия изменит порядок подачи заявления на визу для россиян
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.