Мужчина ударил ножом в грудь сотрудника российской колонии

В Ростовской области мужчина при задержании напал с ножом на сотрудника ИК-14

В Новочеркасске мужчина напал с ножом на сотрудника исправительной колонии (ИК-14) ГУФСИН России по Ростовской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по региону.

По данным ведомства, 17 июня двое мужчин 19 и 20 лет попытались перебросить три свертка, предположительно, с наркотиками на территорию колонии. Однако силовики задержали правонарушителей и изъяли у них растительную массу и семь бутылок со спиртосодержащей жидкостью.

При этом один из задержанных ударил сотрудника исправительного учреждения ножом в грудь. Раненого госпитализировали, сейчас его состояние удовлетворительное.

После произошедшего материалы по статье 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств») и части 2 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ направлены в следственный отдел.