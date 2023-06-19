Власти КНДР сочли «серьезной ошибкой» неудачный запуск военного спутника

Власти КНДР назвали серьезной ошибкой неудачный запуск военного спутника-разведчика 31 мая

Власти Северной Кореи сочли «серьезной ошибкой» неудачный запуск военного спутника, состоявшийся 31 мая. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на доклад восьмого расширенного пленарного заседания Центрального комитета Трудовой партии КНДР восьмого созыва.

На заседании присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын. Отмечается, что политбюро ЦК партии оценило положительные успехи в ряде сфер. В то же время был проведен строгий анализ недостатков, «которые были выявлены в некоторых областях и которые нельзя упускать из виду». Самым серьезным из них назван провал запуска спутника-разведчика. Подчеркивается, что разработка военного спутника «имеет весьма большое значение в перспективах развития и последовательной подготовке к бою наших вооруженных сил».

Ранее в КНДР заявили, что при запуске второй ступени ракеты-носителя с военным разведывательным спутником «Манниген-1» возникла внештатная ситуация. Запуск провалился из-за нестабильной работы двигателя ракеты, а также характеристик топлива. Аппарат упал в Желтое море.