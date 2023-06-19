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18:47, 19 июня 2023Силовые структуры

Россиянина осудили на 13 лет за ограбление банка на пять миллионов рублей

В Приморье суд дал 13 лет мужчине за нападение на сотрудников банка и хищение 5,8 млн руб.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Находкинский городской суд приговорил к 13 годам лишения свободы местного жителя за ограбление банка на 5,8 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе приморской прокуратуры.

Осужденный должен выплатить штраф в 550 тысяч рублей и возместить причиненный ущерб. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Суд установил, что в декабре 2019 года приморец, вооруженный пистолетом и гранатами, подкараулил старшего менеджера банка у ее дома и напал. Мужчина потребовал от нее поехать к офису, где, угрожая пятерым сотрудникам кредитной организации, потребовал передать ему деньги. Забрав 5,8 миллиона рублей, грабитель скрылся.

В результате оперативно-следственных мероприятий силовики нашли и задержали мужчину. В ходе обыска дома и в гараже у него были изъяты три револьвера и три пистолета, три магазина, газовый револьвер, три гранаты, 250 патронов и части самодельного глушителя, одноствольного гладкоствольного ружья, барабан от револьвера системы Наган, а также банка с порохом.

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    Любовь Ширижик
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