Россия отказалась платить Белоруссии за транзит нефти в два раза больше

«Транснефть» назвала необоснованной идею Белоруссии поднять тариф на прокачку нефти на 84%

Белоруссия не смогла обосновать, почему хочет во внеочередном порядке поднять тариф на транзит нефти по нефтепроводу «Дружба» почти в два раза — на 84 процента — с 1 июля. Об этом говорится в письме «Транснефти» в адрес «Гомельтранснефть Дружбы», сообщает ТАСС.

При этом с 1 февраля 2023 года тариф уже был повышен на 9 процентов. После этого российская компания сообщила, что если белорусские партнеры испытывают проблемы с производственными показателями, то тариф можно пересмотреть снова.

Для этого «Гомельтранснефть Дружба» должна была отправить финансовый отчет за первый квартал текущего года, фактические объемы прокачки и планы по транспортировке на текущий год. Однако документы «Транснефть» не устроили.

В российской компании указали, что в представленном пакете документов не было ни финансовой, ни бухгалтерской отчетностей, которые подтвердили бы возникновение убытков. По ее оценкам, белорусской стороне достаточно нынешних доходов для безубыточной деятельности южной ветки нефтепровода. А что касается северной ветки, то по ней также в Германию идет нефть из Казахстана, и обсуждать повышение тарифа нужно совместно с Астаной.

В связи с этим «Транснефть» отказалась от предложения «Гомельтранснефть Дружбы», подчеркнув, что увеличение тарифа должно быть в рамках установленной методики. Какое повышение российская компания считает адекватным, не утоняется. Ранее стало известно, что за первые три месяца прокачка по «Дружбе» сократилась в 4,7 раза по сравнению с тем же периодом 2022 года.

Трубопроводные поставки нефти из России в европейские страны не попадают под санкции, однако покупатели все равно сокращают закупки и переходят на альтернативных поставщиков.