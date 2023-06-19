Российские полицейские переплыли реку для задержания закладчика героина

Под Пермью полицейские переплыли реку, чтобы спасти и задержать закладчика героина

В Соликамске Пермского края сотрудники полиции переплыли реку для задержания закладчика наркотиков. Об этом в понедельник,19 июня, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Двое уроженцев Средней Азии 35 и 24 лет собирались оборудовать тайник с героином, но были обнаружены полицейскими. Один из них сдался сразу, а другой бросился бежать. Во время побега он повредил ногу, но, несмотря на это, прыгнул в реку и добрался до полуострова. Выбраться оттуда наркозакладчик не смог из-за травмы и болотистой местности, поэтому попросил полицейских о помощи.

Два сотрудника полиции добрались к нему вплавь и вывели по мели на сушу, после чего обоих закладчиков доставили в отдел. У них было обнаружено 27 свертков героина общим весом более десяти граммов. Оба находились в России нелегально, а старший из них был объявлен в федеральный розыск за совершение имущественного преступления.

Также было установлено, что задержанные жили в Казани и работали на онлайн-наркомаркет и в Пермский край приехали по заданию куратора. Наркотики они забрали из схрона в Березниках, после чего поехали в Соликамск.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и пункту «а», «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц, по предварительному сговору, в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам»). Двоих задержанных заключили под стражу.