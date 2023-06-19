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19:29, 19 июня 2023Силовые структуры

Российский рабочий украл из вещдоков фальшивые деньги и подставил полицейских

В Ставрополе рабочий украл фальшивые деньги из вещдоков и подставил полицейских

Фото: alleks19760526 / Shutterstock / Fotodom

В Ставрополе рабочий украл из вещдоков фальшивые деньги, подставив таким образом сотрудников полиции. Об этом сообщило издание Baza.

По его данным, полицейские сдали уголовные дела с истекшими сроками давности в пункт переработки макулатуры на утилизацию, однако не проследили, что с документами и вещдоками будут делать дальше. Позже разнорабочий тайком от полицейских подглядел в материалы, где обнаружил пять купюр по пять тысяч рублей.

Мужчина украл найденные бумаги, не понимая, что деньги — фальшивка, и решил потратить их на массаж. Когда он отдал массажистке 25 тысяч рублей, та заметила, что с деньгами что-то не так. После этого женщина обратилась в полицию.

Отмечается, что теперь в отношении рабочего возбудили уголовное дело, а начальника отдела местной полиции и двух его замов ждет проверка. На правоохранителей могут завести дела из-за халатности.

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    Варвара Митина
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